Il giorno del funerale di mia madre sono andato in scena a Ballando con le stelle Dentro ti senti strappare tutto Non è stato facile | così Simone Di Pasquale

13 dic 2025

Simone Di Pasquale condivide un'esperienza intensa, tra il dolore per la perdita della madre e la partecipazione a “Ballando con le stelle”. Un momento di grande emozione che ha segnato profondamente il ballerino, raccontato durante l'intervista a “Ciao Maschio” con Nunzia De Girolamo.

Simone Di Pasquale è ospite a “Ciao Maschio” di Nunzia De Girolamo nella puntata in onda sabato 13 dicembre alle 17.05 su Rai 1. Il professionista di “Ballando con le stelle” ripercorre i passaggi fondamentali della sua vita artistica e privata, fino al momento più doloroso: la perdita della madre, affrontata senza fermarsi, proprio nel giorno del suo funerale. Di Pasquale ricorda l’incontro che ha cambiato il suo percorso professionale, quello con Natalia Titova: “Avevo 18 anni. Avevo cambiato molte ballerine perché si stancavano di una vita fatta solo di competizioni. Un coreografo inglese ci mise in contatto. Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il giorno del funerale di mia madre sono andato in scena a Ballando con le stelle. Dentro ti senti strappare tutto. Non è stato facile”: così Simone Di Pasquale

