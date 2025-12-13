Il giorno del funerale di mia madre sono andato in scena a Ballando con le stelle Dentro ti senti strappare tutto Non è stato facile | così Simone Di Pasquale

Simone Di Pasquale è ospite a “Ciao Maschio” di Nunzia De Girolamo nella puntata in onda sabato 13 dicembre alle 17.05 su Rai 1. Il professionista di “Ballando con le stelle” ripercorre i passaggi fondamentali della sua vita artistica e privata, fino al momento più doloroso: la perdita della madre, affrontata senza fermarsi, proprio nel giorno del suo funerale. Di Pasquale ricorda l’incontro che ha cambiato il suo percorso professionale, quello con Natalia Titova: “Avevo 18 anni. Avevo cambiato molte ballerine perché si stancavano di una vita fatta solo di competizioni. Un coreografo inglese ci mise in contatto. Ilfattoquotidiano.it Ciao Maschio, Simone Di Pasquale: «Il momento più brutto? Il giorno del funerale di mia madre sono andato in scena» - Nella puntata di “Ciao Maschio” del 13 dicembre, Simone Di Pasquale rivela momenti chiave della sua vita personale e professionale, sotto la conduzione di Nunzia De Girolamo. msn.com

