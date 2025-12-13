Il gioco d’azzardo online ha creato un mercato globale fuori controllo

Il gioco d’azzardo online è cresciuto rapidamente, diventando un settore di portata mondiale. La sua espansione ha sollevato preoccupazioni riguardo alla regolamentazione e alla tutela dei giocatori, evidenziando le criticità di un mercato spesso fuori controllo. In questo articolo analizzeremo le dinamiche, i rischi e le sfide di un fenomeno in continua evoluzione.

Negli ultimi anni il gioco d'azzardo è diventato uno dei settori più dinamici e controversi dell'economia globale. La digitalizzazione, le scommesse online, più di sette miliardi di smartphone sparsi nel mondo e un mercato sempre più integrato hanno trasformato radicalmente abitudini, rischi e opportunità. Un fenomeno esplosivo, considerata la disponibilità continua (ventiquattro ore al giorno) dei servizi digitali che peraltro si sommano alle scommesse e giochi d'azzardo tradizionali (offline). Il mercato del gioco online a livello globale è stimato in 105,5 miliardi di dollari (Future Market Insight) con una crescita prevista, anno su anno, di circa l'undici per cento, arrivando, si stima, nel 2030 a superare i 153 miliardi di dollari.