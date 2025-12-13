Il giallo del cadavere nella cassapanca In casa c' erano la madre denutrita e due fratelli

Nella tranquilla zona di Campi Bisenzio, Firenze, è stato scoperto un cadavere all’interno di una cassapanca. La scena ha lasciato sgomenti i residenti, soprattutto considerando la presenza di una madre denutrita e due fratelli nell’abitazione. Il ritrovamento è avvenuto grazie a una segnalazione dei vicini di casa, aprendo un’indagine sulla tragica vicenda.

