Il fronte dei rossoblu Sambla carica di Piccoli | Abbiamo le armi giuste

Marco Piccoli, allenatore della Sambenedettese, si prepara alla sfida contro il Pontedera, sottolineando la compattezza e la determinazione della squadra. In un’intervista rilasciata a La Nuova Riviera, Piccoli evidenzia l’importanza di avere le armi giuste per affrontare una squadra molto organizzata e preparata.

"Ci attenderà una squadra molto organizzata che sa cosa fare in campo". Marco Piccoli presenta così il Pontedera al microfono di Venerdì Samb in onda sul quotidiano on line La Nuova Riviera. Il neo rossoblù ha già affrontato il club toscano con il Rimini ed aggiunge. "Ha però anche dei punti deboli con la Samb ha le armi giuste per sfruttarli. Ci stiamo allenando proprio per evidenziarli e fare male ai nostri avversari. Il nostro obiettivo deve essere quello di attaccarli e fare gol. San Benedetto è una ambiente tosto in cui servono i risultati ed è fondamentale fare bottino pieno a partire dal match con il Pontedera". Sport.quotidiano.net

