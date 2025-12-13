Il fatto non sussiste Romano assolto per il fallimento della GeSeMa

Il Giudice dell’Udienza Preliminare di Nocera Inferiore ha assolto Giovanni Romano e altri sei imputati nel procedimento per il fallimento della società Ge.Se.Ma., accogliendo la richiesta di giudizio con rito abbreviato e pronunciando la formula “perché il fatto non sussiste”. La decisione conclude il procedimento relativo alla causa societaria.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore, dottor Carlo Bisceglia, accogliendo la richiesta degli imputati di essere giudicati con rito abbreviato, nell'udienza di ieri ha assolto con la formula "perché il fatto non sussiste" Giovanni Romano e gli altri sei imputati nel procedimento relativo al fallimento della società comunale Ge.Se.Ma. S.p.A., dichiarato nel 2017. La decisione pone fine a una vicenda complessa che ha attraversato sette anni della loro vita. "Ci sono voluti sette anni per accertare la verità – ha dichiarato Romano – anni che hanno inciso profondamente sulla mia vita personale e sul mio impegno pubblico.

