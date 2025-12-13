Il ’Fascino dell’invisibile’ al museo

Dal oggi al 1 febbraio 2026, il Museo di storia naturale della Maremma ospita la mostra fotografica

GROSSETO Da oggi al 1 febbraio 2026 il Museo di storia naturale della Maremma ospita la mostra fotografica "Il fascino dell’invisibile" di Franco Cheli (foto), un viaggio dentro la meraviglia nascosta dell’universo microscopico. L’inaugurazione alla presenza dell’autore è in programma oggi alle 17 in strada Corsini 5. L’ingresso alla mostra è compreso nel biglietto del museo. Il progetto espositivo propone un percorso che accompagna il pubblico oltre i limiti della percezione umana, rivelando strutture, forme e architetture naturali che abitano la dimensione infinitesimale. Grazie a tecniche avanzate come la microscopia elettronica a scansione, la microscopia a fluorescenza e il contrasto Dic, Cheli trasforma ciò che è normalmente invisibile in immagini di sorprendente forza visiva, in cui scienza e arte dialogano con naturalezza. Lanazione.it

