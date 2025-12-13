Il falso sconto in bolletta Tutti i rischi della cartolarizzazione degli oneri di sistema
L'articolo analizza il fenomeno del falso sconto in bolletta e i rischi associati alla cartolarizzazione degli oneri di sistema. Con l'obiettivo di affrontare le criticità del settore energetico, il ministro Gilberto Pichetto Fratin lavora da mesi alla definizione di un decreto che possa regolamentare e mitigare queste problematiche.
Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, da mesi cerca di mettere assieme un decreto ene.
