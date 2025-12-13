Il Diploma di manager sportivo | di cosa si tratta Ad introdurlo il Da Vinci – Carli – Sandrinelli

Il “Diploma di manager sportivo” rappresenta una novità nel panorama formativo regionale, introdotto dall’Istituto Statale “L. Da Vinci – G.R. Carli – S. de Sandrinelli” di Trieste. A partire dall’anno scolastico 2026-2027, questo percorso offrirà agli studenti l’opportunità di specializzarsi nel settore del management sportivo, segnando una svolta nel sistema di istruzione superiore locale.

L’Istituto Statale di Istruzione Superiore “L. Da Vinci – G.R. Carli – S. de Sandrinelli” di Trieste compie una scelta che segna una svolta nel panorama formativo regionale, aprendo ufficialmente un nuovo indirizzo che a partire dall’anno scolastico 2026-2027 consentirà agli studenti di conseguire un diploma con curvatura specifica nell’ambito del management sportivo. In un territorio in cui la pratica sportiva è radicata nella cultura cittadina e dove convivono realtà professionistiche, società storiche, associazioni dilettantistiche e club in continua evoluzione, la decisione della scuola rappresenta una risposta concreta a bisogni formativi emergenti e a una domanda crescente di professionalità nel settore. Orizzontescuola.it

