Il degrado nel cuore di Cantalupo Discarica nell’ex casa degli arbitri

Nel cuore di Cantalupo si evidenzia un crescente degrado, con una discarica situata nell’ex casa degli arbitri. Un tempo sede dell’Associazione Italiana Arbitri, l’edificio ora versa in condizioni di abbandono, simbolo di incuria e degrado ambientale che preoccupa la comunità locale.

Fino a qualche anno fa, in quel seminterrato c’era la sede cittadina dell’ Associazione Italiana Arbitri. I ragazzi che aspiravano a entrare nel mondo delle Giacchette Nere venivano a seguire i corsi e gli associati si ritrovavano per la loro attività. La sede si è spostata in via Sicilia ormai da tempo e oggi, se uno si avvicina a quelle scale che portano al piano interrato di via Luca della Robbia, Cantalupo, rione ultrapopolare del quartiere Cederna, si imbatte in una discarica a cielo aperto. Una cloaca di macerie e sacchi della spazzatura abbandonati alla rinfusa. A segnalare il caso, un personaggio che conosce a fondo quella zona, l’ex consigliere comunale Salvatore Russo, attivista in Fratelli d’Italia. Ilgiorno.it

