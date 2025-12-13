Il Coro Santo Spirito entra nella Residenza | L’abbraccio agli ospiti

Il Coro Santo Spirito torna a esibirsi presso la Residenza Asp di via Ripagrande 5, portando un’atmosfera di convivialità e calore. Con le note di classici e brani natalizi, l’evento promette di coinvolgere gli ospiti in un abbraccio musicale che celebra le tradizioni festive. Un momento di condivisione e emozione per tutta la comunità.

Le note dei classici, intramontabili, brani della tradizione natalizia tornano alla Casa Residenza Asp di via Ripagrande 5. Un pomeriggio tutto dedicato agli ospiti e i loro familiari che da oltre 20 anni si ripropone con immutata emozione. Oggi, inizio alle 15,30, l’ensemble del ’Coro polifonico di Santo Spirito’ tornerà ad esibirsi in concerto alla Sala Romagnoli (all’interno della sede Asp di via Ripagrande), dando avvio alle celebrazioni natalizie che accompagneranno gli ospiti nell’arco delle festività. Celebrazioni promosse dall’Amministrazione comunale, che per il concerto natalizio ha stanziato un contributo economico di 750 euro in favore del coro polifonico. Ilrestodelcarlino.it Il Coro Santo Spirito entra nella Residenza: "L’abbraccio agli ospiti" - Le note dei classici, intramontabili, brani della tradizione natalizia tornano alla Casa Residenza Asp di via Ripagrande 5. msn.com

Un nuovo appuntamento per prepararci adeguatamente alla magia del Santo Natale: CONCERTO DI NATALE con il CORO CRODA ROSSA Domenica 14 Dicembre alle 16.00 presso la Chiesa Sant'Ilario Ingresso gratuito - facebook.com facebook

© Ilrestodelcarlino.it - Il Coro Santo Spirito entra nella Residenza: "L’abbraccio agli ospiti"

VIENI SANTO SPIRITO Una preghiera molto antica allo Spirito Santo

Video VIENI SANTO SPIRITO Una preghiera molto antica allo Spirito Santo Video VIENI SANTO SPIRITO Una preghiera molto antica allo Spirito Santo