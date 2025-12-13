Il Consiglio della Città Caudina scrive la storia | deliberata all’unanimità la svolta verso l’unificazione della Valle

Il 9 dicembre, il Consiglio della Città Caudina ha approvato all’unanimità una storica delibera, segnando un passo importante verso l’unificazione della Valle. Questa decisione rappresenta un momento di svolta per la comunità, aprendo nuove prospettive di sviluppo e collaborazione tra i territori coinvolti. La scelta testimonia l’impegno condiviso per il futuro della zona.

Tempo di lettura: 3 minuti Una nuova, decisiva pagina di storia per la Valle Caudina è stata scritta lo scorso 9 dicembre, nella sede del Consiglio Generale della Città Caudina. Con voto unanime, l’Assemblea ha approvato una delibera di portata storica che sancisce e avvia in modo irreversibile il processo di unificazione amministrativa dell’intero territorio caudino. La decisione, maturata all’interno del virtuoso percorso di candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028, rappresenta l’esito di un profondo processo di ascolto e progettazione condivisa con le comunità. Da questo confronto è emersa in modo chiaro e trasversale la necessità di superare definitivamente i limiti storici della frammentazione amministrativa, causa di marginalità, per dotare la terra caudina di una struttura univoca, moderna ed efficiente, all’altezza delle sfide contemporanee in termini di sostenibilità, competitività e servizi ai cittadini. Anteprima24.it

