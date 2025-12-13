Il concerto di Natale davanti al papa | al maestro Muti il premio Ratzinger | Una vita interamente consacrata alla musica

L’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini di Ravenna, guidata dal maestro Riccardo Muti, ha incantato il pubblico con il concerto di Natale nell’Aula Paolo VI del Vaticano. L’evento ha visto il maestro Muti ricevere il premio Ratzinger, riconoscimento per la sua dedizione alla musica e alla cultura, celebrando così una vita interamente dedicata all’arte musicale.

Ha avuto successo il concerto dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini di Ravenna, diretta dal maestro Riccardo Muti, ieri pomeriggio nell’Aula Paolo VI del Vaticano. L'Orchestra fondata dallo stesso Muti si è esibita di fronte a Papa Leone XIV, in occasione della sua prima solennità natalizia da. Ravennatoday.it A Riccardo Muti il premio Ratzinger dalle mani di papa Leone: “Musica scintilla presenza di Dio" - Il Pontefice conferisce il “Premio Ratzinger” al maestro Riccardo Muti “per una vita interamente consacrata alla musica, luogo di disciplina e di rivelazione” ... msn.com

Riccardo Muti: “La musica sacra infonde la speranza per un futuro di pace” - Il Maestro in Vaticano per il concerto di Natale davanti a papa Leone XIV dal quale riceverà il “Premio Ratzinger” ... repubblica.it

#PapaLeoneXIV #LeoneXIV #Natale2025 In Aula Paolo VI il Concerto di Natale in onore del Santo Padre Leone XIV, diretto dal Maestro Riccardo Muti x.com

