Il Comune di Milano dovrà risarcire 34 residenti per i danni da mala movida | pagherà 4.700 euro a testa
Il Tribunale di Milano ha stabilito che il Comune dovrà risarcire 34 residenti del quartiere Lazzaretto per i danni subiti a causa dei disagi provocati dalla mala movida. Ogni residente riceverà un importo di 4.700 euro. La decisione evidenzia le conseguenze legali degli effetti negativi delle attività notturne sulla qualità della vita dei cittadini.
