Il Comune avvia la macchina organizzativa per Carnevale

Il Comune di Cellole si prepara ad organizzare il Carnevale 2026, con l'obiettivo di creare un evento coinvolgente e ricco di tradizione. La macchina organizzativa è già in movimento, segnando l'inizio di una pianificazione che mira a coinvolgere tutta la comunità e a valorizzare questa importante festività.

Con il Natale ormai alle porte, si guarda già al futuro. Si è già avviata, infatti, la macchina organizzativa per il Carnevale di Cellole 2026.Il Comune di Cellole e il Gruppo Storico, capitanato dal Direttore Artistico Filippo Farina, è pronto a regalare ai cittadini di Cellole e dintorni. Casertanews.it Agrigento attende la Fiamma olimpica, vertice in Comune e l’annuncio dei tedofori: da Inzaghi a Ibrahimovic - Tra i protagonisti del tour anche, Simone Giannelli, Melissa Satta e Alessandro Catt ... agrigentonotizie.it

