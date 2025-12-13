Il comizio è finito Stai sereno Scontro sull’autonomia ad Atreju tra Renzi e i ministri

Durante Atreju, si è acceso un acceso confronto tra Renzi e i ministri sulla questione dell’autonomia differenziata. Il dibattito, caratterizzato da toni vivaci, ha visto protagonisti figure politiche nel contesto della manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia, evidenziando le divisioni e le tensioni in tema di autonomia regionale in Italia.

Dibattito rovente ad Atreju. Il confronto sull'autonomia differenziata ha animato uno dei panel della manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia. Sul palco presenti rappresentanti della maggioranza di governo — il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli, la titolare delle Riforme istituzionali Maria Elisabetta Casellati e il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli — insieme al leader di Italia Viva Matteo Renzi, invitato in qualità di esponente dell'opposizione. A introdurre il tema in modo critico è stato il senatore di Rignano, che ha richiamato le posizioni assunte nel tempo da Fratelli d'Italia: "Sull' autonomia quello contro è Rampelli.