Il Cesena vola e si riprende la terza posizione in solitaria | contro il Mantova finisce 3-2

Il Cesena torna alla vittoria e riconquista la terza posizione in classifica, superando Venezia, Palermo e Modena. Con un risultato di 3-2 contro il Mantova, la squadra dimostra determinazione e mantiene vivo il sogno di migliorare ulteriormente nel campionato. La sfida ha regalato emozioni e risultati importanti in una giornata ricca di gare decisive.

Cesena, 13 dicembre 2025 – Controsorpasso del Cesena ai danni di Venezia, Palermo e Modena vincenti nelle gare del pomeriggio e salite a 29. Il Cavalluccio non demorde, si riprende la terza posizione in solitaria e vince un match straordinario per cuore, tenacia e forza fisica. Proprio la gara col Mantova dimostra semmai ce ne fosse stato bisogno che il gruppo plasmato da Mignani può competere a lungo per le prime posizioni, in una serata stregata in cui sembrava che var e sfortuna potessero togliere ossigeno alle ambizioni bianconere. Sotto per un rigore e una punizione la squadra ha reagito alla grande, costruendo azioni da gol a ripetizione. Sport.quotidiano.net

