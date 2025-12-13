Il caso Elly S e il blocco della segretaria

Il caso di Elly S. e il blocco della segretaria di partito solleva interrogativi sulla natura e le implicazioni di questa condizione spesso trascurata. Mentre il blocco dello scrittore è ampiamente studiato, pochi si sono domandati se anche le segretarie di partito possano sperimentare una forma simile di blocco. Un'analisi che apre nuove prospettive sulla psicologia delle figure di potere e di supporto politico.

Deconstructing Elly. Sul blocco dello scrittore si sono esercitate generazioni di psicoanalisti, ma qualcuno ha mai diagnosticato il blocco della segretaria? Segretaria intesa non come impiegata amministrativa o stenodattilografa, ma come segretaria di partito. Stimati colleghi dell’università di Vienna, è ora che vi cimentiate con il caso Elly S., e ne riferiate al prossimo congresso. Io posso solo suggerirvi di inaugurare i lavori con la proiezione di un capolavoro di Woody Allen, Harry a pezzi. Chi lo ha visto ricorderà che Harry ha il blocco dello scrittore, e se ne lamenta con il suo psicoanalista. Ilfoglio.it Il caso Elly S. e il blocco della segretaria - Quasi ogni giorno c’è un episodio che mi fa sperare sia la volta buona, ma niente, continua ad apparirmi sbiadita ... ilfoglio.it

Caso Almasri, Elly Schlein attacca Giorgia Meloni: "Presidente del coniglio, scappa!" - Informativa alla Camera dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi sul caso Almasri, Elly Schlein attacca Giorgia Meloni: "Atteggiamento da presidente del coniglio, scappa dalle sue responsabilità" ... la7.it

Al Nazareno già si pensa alla composizione di un governo #Schlein in caso di vittoria nel 2027. Premiati i fedelissimi di Elly, si pensa a #Conte presidente del Senato - facebook.com facebook

Al Nazareno già si pensa alla composizione di un governo #Schlein in caso di vittoria nel 2027. Premiati i fedelissimi di Elly, si pensa a #Conte presidente del Senato x.com

© Ilfoglio.it - Il caso Elly S. e il blocco della segretaria

Puó capitare

Video Puó capitare Video Puó capitare