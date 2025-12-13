Il caso del San Raffaele e gli infermieri della cooperativa Sotto la lente della Procura tutta la filiera dell’appalto

L'indagine della Procura di Milano si concentra sul caso del San Raffaele e sulla cooperativa Auxilium Care, coinvolta in gravi disservizi nelle ultime 48 ore. La sindacalista che ha segnalato la situazione è stata già interrogata, e prossimamente saranno ascoltati altri testimoni, tra cui dipendenti delle strutture coinvolte.

Milano – La sindacalista che ha dato il via all’indagine è stata già sentita dalla Squadra mobile, mentre presto potrebbero essere ascoltati altri testimoni, tra cui dipendenti del San Raffaele e della cooperativa Auxilium Care, coinvolta nei gravi disservizi che si sono verificati in 48 ore di caos generate dalla scelta di affidare a una cooperativa l’assistenza infermieristica in tre reparti d’area critica. Dai primi accertamenti dell’Ispettorato del Lavoro sarebbero emerse, infatti, possibili inadempienze contrattuali. Si scandaglieranno rapporti di lavoro, formazione e abilitazioni necessarie per svolgere le mansioni assegnate. Ilgiorno.it

