Il Casentino ricorda l’insediamento di Pietro Leopoldo a Granduca di Toscana
Il Casentino ricorda i 260 anni dall’insediamento di Pietro Leopoldo come Granduca di Toscana. Domenica 14 dicembre si svolgeranno due iniziative, inserite nel calendario dell’EcoMuseo del Casentino e sostenute dalla Regione Toscana, per celebrare questo importante evento storico.
Pietro Leopoldo raccontato agli alunni. Il Casentino educa alla storia e ai diritti - Il Casentino, col Comune e il Cred Ecomuseo dell’Unione dei Comuni, celebra i 260 anni dall’ascesa al trono di Pietro Leopoldo di Asburgo - lanazione.it
