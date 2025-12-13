Il Calasanzio non ci sta | Bollettino inconcepibile

Il Calasanzio esprime forte disappunto riguardo al recente bollettino disciplinare, considerando ingiustificate le lunghe squalifiche e le sanzioni inflitte. Con un totale di 23 giornate di squalifica a cinque giocatori, 13 mesi all’allenatore e a tre dirigenti, oltre a una multa, la società manifesta il proprio dissenso verso le decisioni prese.

Ventitrè giornate complessive di squalifica a 5 giocatori e 13 mesi ad allenatore e 3 dirigenti, più una multa di 120 euro per contegno offensivo e minaccioso dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro. La mano pesante del Giudice Sportivo in riferimento alla gara del girone A della Terza Categoria di Firenze Calasanio-Vi Razzi, ha lasciato di stucco il presidente del team empolese Walter Caciagli, che non ci sta e, anzi, attacca a sua volta denunciando un atteggiamento inqualificabile da parte dell’arbitro. "Fin dalle prime battute ci siamo resi conto come il direttore di gara si ponesse in maniera provocatoria nei confronti dei nostri calciatori, ma la cosa più grave è che – tuona il massimo dirigente del Calasanzio – a fine primo tempo, quando mi sono avvicinato per chiedergli spiegazioni, mi ha detto “mi dispiace per voi ormai siete entrati nel vortice e ne pagherete le conseguenze“, una frase gravissima tanto che prima che cominciasse la ripresa ho chiamato il presidente della Figc di Firenze per informarlo dell’accaduto ricordandogli come da tempo avessi chiesto di non essere più arbitrato dai fischietti della sezione di Empoli, perché è palese ormai che ce l’hanno con noi da quando non gli abbiamo più concesso l’impianto di Pagnana per allenarsi". Sport.quotidiano.net

