Il cadavere nel baule la madre denutrita | orrore in casa choc nella frazione Indagini della procura

Una scena inquietante scuote una frazione di Campi Bisenzio: il ritrovamento di un cadavere nel baule e una madre denutrita hanno portato alla scoperta di una vicenda sconvolgente. Le indagini della procura sono in corso per fare luce sui fatti e chiarire le circostanze di questa drammatica situazione.

Campi Bisenzio (Firenze), 13 dicembre 2025 – E’ una vicenda che lascia sotto choc. Con un 32enne trovato morto in un baule nelle pertinenze di una casa. Pe un decesso che risale a diverso tempo fa. La madre era in cattive condizioni di salute, con segni di denutrizione. Orrore nella frazione di Sant’Angelo a Lecore, nel comune di Campi Bisenzio. Dove il cadavere di un giovane è stato trovato in avanzato stato di decomposizione in una abitazione del piccolo nucleo abitato, in via Ippolito Nievo. Nell’appartamento c’erano la madre e altri due fratelli, un maschio e una femmina. La vittima era il più piccolo dei tre. Lanazione.it Il cadavere nel baule, la madre denutrita: orrore in casa, choc nella frazione. Indagini della procura - I vigili urbani avevano già fatto un primo intervento nei giorni scorsi in seguito a una segnalazione. lanazione.it

