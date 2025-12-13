Il Brescello attende l’ostica Fidentina

Il Brescello si prepara ad affrontare l’ostica Fidentina in una sfida importante nel campionato di Prima alle 14.30. Nel girone B, attenzione sulla lotta in zona playout tra Juventus Club Parma e Quattro Castella, due squadre in cerca di punti fondamentali per la salvezza. Un pomeriggio ricco di sfide decisive per il prosieguo della stagione.

Due le partite in Prima alle 14.30. Nel girone B sfida in zona playout tra Juventus Club Parma (12) e Quattro Castella (6). I parmensi arrivano da due kappao e i reggiani da quattro. Arbitra Cristian Le Noci di Parma. Nel girone C, missione dura per la Povigliese (16) che non vince da sei turni. Per l’esordio di mister Paolo Gandolfi c’è la capolista Rubierese (33), che ha perso l’imbattibilità contro lo United Albinea, ma è a +4 sulla seconda. Dirige Giona Dotti di Parma. Mercato. A proposito di Quattro Castella: ecco Rocco Marchese, centrocampista del ’92 ex Barcaccia, e l’attaccante del 2001 Issah Abdul, ex Original Celtic Bhoys. Sport.quotidiano.net

