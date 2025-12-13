Il big del Napoli può dire addio? Sirene arabe per lui | decisione netta sul futuro

Il futuro di un importante giocatore del Napoli è in bilico, con sirene arabe che si fanno sempre più insistenti. La società partenopea è al lavoro per programmare il calciomercato, valutando possibili interventi e decisioni cruciali per la rosa, mentre alcuni protagonisti come De Bruyne sono ancora in fase di recupero.

Il Napoli riflette su possibili affari di calciomercato. I partenopei, con il direttore sportivo Giovanni Manna, dovranno sicuramente intervenire, con alcuni giocatori come De Bruyne, che dovranno attendere ancora diversi mesi prima di tornare in campo. Per questo ci si attende qualcosa in entrata, mentre potrebbe accadere qualcosa anche in uscita. Per Politano arrivano sirene Arabe, ma filtra la volontà del giocatore di onorare il suo contratto. Sirene Arabe per Politano: già presa la decisione. Secondo quanto riportato da Il Mattino, fioccano gli interessamenti per Matteo Politano. Il calciatore, punto fermo della prima parte di stagione del Napoli di Antonio Conte, ha perso sempre più spazio con il cambio modulo e la crescita esponenziale di David Neres. Spazionapoli.it Il Napoli sui media: le prime pagine dei quotidiani oggi Il Corriere dello Sport: "Mai dire Mainoo" Il Mattino: "Napoli, rialzati e corri" - facebook.com facebook Spalletti: "Contro il Napoli sarà una di quelle partite che può dire molto sul futuro del nostro campionato. Per cui le dedicheremo tutta la forza che abbiamo" tinyurl.com/2ha489d2 x.com © Spazionapoli.it - Il big del Napoli può dire addio? Sirene arabe per lui: decisione netta sul futuro