Il ' Big Boss' Riccardo La Corte torna a sorprendere | l' ex bruschetteria diventerà ristorante texano-romagnolo

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riccardo La Corte, noto per il suo passato nel settore della bruschetteria, presenta un nuovo progetto che unisce tradizione romagnola e sapori del Texas. Da cinema a bruschetteria, ora si trasforma in un ristorante che propone piadine e barbecue in stile americano, offrendo un’esperienza culinaria originale e innovativa.

Da cinema a bruschetteria, da bruschetteria a locale texano romagnolo con piadina e barbecue in stile americano. E' la trasformazione dell'ex cinema Alexander di viale Roma 265 a Ronco che, nella sua nuova versione, dovrebbe aprire al pubblico tra gennaio e febbraio. Dietro al nuovo progetto c'è. Forlitoday.it

America Graffiti, festa per i 9 anni del primo ristorante - Il 5 febbraio di nove anni fa il big boss Riccardo La Corte diede il via all’avventura America Graffiti, aprendo il primo ristorante in via Costanzo II. ilrestodelcarlino.it

Immagine generica

SPOILER NUOVA CANZONE

Video SPOILER NUOVA CANZONE