Il banchiere centrale Cipollone ad Atreju per spiegare l’euro digitale

Il banchiere centrale Cipollone ha partecipato a Atreju per illustrare le prospettive e le sfide dell’euro digitale, evidenziando come le principali resistenze provengano dal settore bancario. L’intervento ha messo in luce le dinamiche e le implicazioni di questa innovazione monetaria, sottolineando l’importanza di un dialogo tra istituzioni e stakeholder per il suo sviluppo.

Roma, 13 dic. (askanews) – Sull’euro digitale “le resistenze maggiori sono soprattutto dal lato del sistema bancario. Ma non le chiamerei resistenze, sono legittime preoccupazioni. Si tratta di un’innovazione non banale e legittimamente gli operatori bancari si preoccupano di capire, per mitigare rischi e programmare gli investimenti”. Lo ha affermato Piero Cipollone, componente del Comitato esecutivo della Banca centrale europea, giunto a perorare la causa dell’euro digitale anche alla manifestazione annuale di Fratelli d’Italia, Atreju, in corso a Castel Sant’Angelo, a Roma. Le banche hanno due tipi di preoccupazioni, quella ci possa essere una loro disintermediazione, “cioè che le persone tolgano i soldi dal conti correnti” per metterli sul “wallet” elettronico, ma secondo Cipollone le simulazioni della Bce escludono rischi di effetti destabilizzanti. Ildenaro.it

