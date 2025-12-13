Ignazio Moser assente alla cena di famiglia poi la scoperta | dove e con chi l’hanno visto

Ignazio Moser è stato visto assente alla cena di famiglia, suscitando curiosità e interrogativi. Successivamente sono emerse foto e testimonianze che lo ritraggono in compagnia di Belen e Cecilia Rodriguez, aprendo nuovi scenari sulla loro relazione e sulla sua presenza fuori dalle occasioni familiari.

Belen, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser tornano al centro dell’attenzione e questa volta i dettagli che emergono sembrano aprire scenari tutt’altro che rassicuranti. A rilanciare i sospetti è Gabriele Parpiglia, giornalista che conosce da tempo le dinamiche della famiglia Rodriguez e che, nella sua ultima newsletter, ha messo insieme una serie di elementi destinati a far discutere, tra assenze eloquenti, foto comparse e poi scomparse e un clima che appare improvvisamente più teso. Tutto parte da una cena avvenuta venerdì 12 dicembre, un momento di convivialità che avrebbe dovuto riunire la famiglia per condividere tempo e affetti. Caffeinamagazine.it Cecilia a cena con Belen e la famiglia, ma Ignazio non c'è: spunta una foto (subito cancellata). Il retroscena - I nuovi dettagli riportati da Gabriele Parpiglia (che ben conosce la famiglia Rodriguez) sono piuttosto sospetti. trentotoday.it

Belen Rodriguez festeggia il compleanno con la sorella Cecilia. Ma Ignazio Moser non c’è - Compleanno in famiglia per Belen Rodriguez che ha celebrato i suoi 41 anni in compagnia delle persone più care, fra cui la sorella Cecilia. dilei.it

Cosa c’è dietro la fine dell’amicizia tra #andreadamante e #ignaziomoser? L’indiscrezione. Già da tempo si vocifera che l’amicizia tra Ignazio Moser e Andrea Damante si sia interrotta. Sui motivi della rottura, però, c’è sempre stato un silenzio da entrambe le p - facebook.com facebook

A Verissimo, la neomamma e il neopapà Ignazio Moser hanno spiegato come si sono organizzati per prendersi cura della loro bimba: «Facciamo i turni». La notte se la vede lei, la mattina tocca a lui x.com

Belen e Cecilia hanno fatto pace, ma con il cognato Ignazio è ancora guerra

