Ieri in Campania | Festa presenta la lista per le Comunali Sannio protagonista a ‘Caduta Libera’

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, venerdi 12 dicembre 2025. Avellino – Francesco Pagliocca, Pierluigi Fossacreta, Carmine Persano, Ivan Cozzolino, Alessia Pilunni e Felice Rauzzino. Sono i primi sei canidati nella lista “Enjoy Avellino” che alle prossime comunali affiancherà le storie civiche dell’ex sindaco Gianluca Festa, “Davvero ” e “ Viva la libertà” e una quarta in via di composizione che raccoglierà il mondo delle professioni e dell’associazionalismo, “quello vero e non di parte”, ci tiene a rimarcare il creatore del progetto. (LEGGI QUI) Benevento – Francesco, 20 anni, di Benevento, questa sera tra i concorrenti di ‘ Caduta Libera ‘, il game show di Canale 5 guidato da Max Giusti. Anteprima24.it

