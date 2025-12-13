Ieri in Campania | Festa presenta la lista per le Comunali Sannio protagonista a ‘Caduta Libera’

Le principali notizie di ieri in Campania includono la presentazione della lista di Festa per le Comunali e la partecipazione del Sannio a ‘Caduta Libera’. Tra gli eventi, spiccano le attività di alcuni protagonisti politici e cittadini, con aggiornamenti su Avellino e altri centri della regione. Ecco un breve riepilogo delle notizie più rilevanti del 12 dicembre 2025.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, venerdi 12 dicembre 2025. Avellino – Francesco Pagliocca, Pierluigi Fossacreta, Carmine Persano, Ivan Cozzolino, Alessia Pilunni  e Felice Rauzzino.  Sono i primi sei canidati nella lista “Enjoy Avellino” che alle prossime comunali affiancherà le storie civiche dell’ex sindaco  Gianluca Festa,   “Davvero ” e “ Viva la libertà”  e una quarta in via di composizione che raccoglierà il mondo delle professioni e dell’associazionalismo, “quello vero e non di parte”, ci tiene a rimarcare il creatore del progetto.  (LEGGI QUI) Benevento – Francesco, 20 anni, di  Benevento, questa sera tra i concorrenti di ‘ Caduta Libera ‘, il game show di  Canale 5  guidato da  Max Giusti. Anteprima24.it

