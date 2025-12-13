Icardi ritorna in Serie A? Quella squadra vuole fare sul serio per riportare la punta nel campionato italiano

Il possibile ritorno di Mauro Icardi in Serie A fa discutere, con il Milan in prima linea tra le pretendenti. La proposta del club rossonero prevede costi contenuti, ma restano alcuni dubbi sulla condizione fisica dell’attaccante argentino. In un mercato in continuo movimento, il nome di Icardi si affaccia come opzione concreta per rinforzare l’attacco del Milan nella prossima stagione.

