IC Castellabate 12 alunni ambasciatori del Cilento a Segorbe grazie all’Erasmus+

Dodici studenti dell'IC Castellabate hanno partecipato a un progetto Erasmus+, diventando ambasciatori del Cilento a Segorbe. Per nove giorni, hanno vissuto un'esperienza educativa e culturale presso una scuola spagnola, promuovendo lo scambio interculturale e rafforzando i legami tra le due comunità.

Dodici alunni sono diventati "ambasciatori" del Cilento a Segorbe, vivendo per 9 giorni l'esperienza della scuola spagnola, grazie ad una mobilità Erasmus+ realizzata dall'Istituto Comprensivo Castellabate L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. © Cilentoreporter.it - IC Castellabate, 12 alunni ambasciatori del Cilento a Segorbe grazie all'Erasmus+

