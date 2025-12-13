Ian Rush ricoverato d’urgenza in terapia intensiva | il motivo e le condizioni dell’ex Juventus Come sta ora il gallese
Ian Rush, ex calciatore gallese noto per le sue esperienze alla Juventus, è stato ricoverato d’urgenza in terapia intensiva. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i tifosi e gli appassionati di calcio. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Rush e le ragioni del suo ricovero.
Ian Rush è stato ricoverato d’urgenza in terapia intensiva: quali sono le condizioni dell’ex Juventus. Come sta ora il gallese. Ore di grande apprensione hanno scosso il mondo del calcio britannico e internazionale. Ian Rush, leggendario attaccante gallese classe 1961 e volto iconico del Liverpool, nonché ex centravanti della Juventus nella stagione 198788, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a seguito di un improvviso aggravamento delle sue condizioni di salute. La notizia, rimbalzata rapidamente sui tabloid d’Oltremanica, ha allarmato i tifosi di vecchia data che ricordano i suoi baffi inconfondibili e il suo fiuto del gol letale. Juventusnews24.com
