I tre volti dell’ateismo | dall’eclissi di Dio al rischio della scomparsa dell’umano

L'articolo esplora i differenti volti dell’ateismo e le trasformazioni nel panorama religioso occidentale, analizzando il declino di Dio e del sacro, le possibili riprese di fede e le sfide culturali che ne derivano. Un panorama complesso che riflette i cambiamenti nelle convinzioni e nelle pratiche spirituali della società contemporanea.

La scomparsa di Dio, il declino della religione, la ritirata del sacro. Da anni ormai il tema prevalente quando si parla di Dio e di religione in Occidente è l'annuncio della loro eclissi; a tratti qualcuno intravede il risveglio del sacro o il ritorno della fede, mentre i capi religiosi, a cominciare dal Papa, auspicano il dialogo interreligioso. Ma non ci interroghiamo più sul suo rovescio: l'ateismo. Già, che fine ha fatto l'ateismo? Dilaga e perciò ha smesso di essere annunciato; è diventato atmosfera. Un tempo gli atei erano rari spavaldi che sfidavano Dio e la religione, si dichiaravano iconoclasti, portavano sulle spalle il peso dell'annuncio supremo: Dio non esiste.