i sorrisi di villa serena fotografati tutti gli ospiti

È stata presentata una bella iniziativa dell'Associazione "Gli Amici dei Murali" per gli ospiti di Villa Serena, la residenza per anziani che si trova a San Marcello Pistoiese. L'associazione è stata costituita nel giugno 2007 con otto soci fondatori per volontà dell'allora presidente Paola Lori. La mission era, ed è tuttora, quella di strutturare e coordinare tutte le iniziative necessarie allo sviluppo e alla diffusione di quello che rappresentano le immagini realizzate dai pittori fiorentini del Gruppo Donatello, a partire dal 1988, anno di realizzazione dei primi murali. Quest'anno, ampliando l'orizzonte, l'Associazione ha dato corso a un progetto presentato nei giorni scorsi nella sede della Rsa.

