I Simple Plan tornano a Milano | ottobre 2026 all’Alcatraz

I Simple Plan tornano a Milano con un concerto imperdibile all’Alcatraz il 24 ottobre 2026. La band canadese, tra le più rappresentative del pop-punk degli anni Duemila, promette di entusiasmare i fan con la loro energia travolgente e i brani più amati. Un evento da non perdere per gli appassionati del genere.

Quando sabato 24 ottobre 2026 le luci dell’Alcatraz si accenderanno sui Simple Plan, Milano rivivrà l’energia esplosiva di una delle band che ha definito il pop-punk degli anni Duemila. Il quartetto canadese, che ha venduto oltre dieci milioni di dischi nel mondo, si prepara a far tremare il locale di via Valtellina con uno show che promette di attraversare un quarto di secolo di successi. Un ritorno carico di emozioni. L’appuntamento milanese arriva in un momento speciale per Pierre Bouvier, Chuck Comeau, Jeff Stinco e Sébastien Lefebvre: il 2025 li ha visti festeggiare i 25 anni di carriera con l’uscita del documentario “The Kids In The Crowd” su Prime Video. Nonewsmagazine.com

