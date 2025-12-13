I pronostici di sabato 13 dicembre | Serie A Premier League Bundesliga Liga e Ligue 1

Ecco i pronostici per le principali serie europee di sabato 13 dicembre, tra cui Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Ligue 1. Le sfide di questo giorno offrono molte emozioni e chance di scommessa, in un contesto di mercato in evoluzione e con alcune novità legate anche alle recenti dinamiche dei club coinvolti.

I pronostici di sabato 13 dicembre, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Eredivisie, Ligue 1 e altri campionati In settimana c’è stata una piccola ma significativa scossa di terremoto in casa Torino. Dopo la sconfitta con il Milan, la terza di fila per i granata, la proprietà ha deciso di dare il benservito al direttore sportivo Vagnati sostituendolo con Gianluca Petrachi, che in passato aveva già ricoperto questo ruolo nel club di Urbano Cairo. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Nessuno scossone, invece, per quanto riguarda la panchina: Marco Baroni per adesso è confermato, ma in caso di non vittoria contro la Cremonese il suo destino sembrerebbe segnato. Ilveggente.it Pronostici e Quote Serie A (12-13-14-15 Dicembre 2025) - 2026 si svilupperà in quattro giorni, da venerdì 12 a lunedì 15 dicembre, proponendo sfide cruciali sia in zona europea che ... stadiosport.it

MVP della Serie D SIMONE DALPANE 21 Punti Serie D vittoriosa contro la terza in classifica! Sicuramente i pronostici non ci davano per favoriti, ma sabato sera al PalaOwens, la Masi ha centrato la terza vittoria consecutiva! Partita equilibrata e dal punte - facebook.com facebook

#BetisBarcellona - Sabato alle 18:30, Real Betis e Barcellona si sfidano. Formazioni, quote e pronostici: sarà una pioggia di gol in Andalusia? Segui tutto in tempo reale! x.com

