I prezzi pazzi dei biglietti per il Mondiale Austria-Giordania non costerà meno di 140 dollari | quanto si spende per la finalissima

I prezzi dei biglietti per i Mondiali di calcio stanno già facendo scalpore, con tariffe che raggiungono cifre elevate anche per partite meno attese. L’esempio di Austria-Giordania, con un costo minimo di 140 dollari, e le stime per la finalissima alimentano le polemiche tra appassionati e addetti ai lavori.

Non sono ancora comparsi all’orizzonte ma i Mondiali di calcio fanno già discutere, anzi infuriare, tutti i tifosi del mondo. I prezzi per i biglietti sono infatti decine di volte più alti rispetto a quanto era stato promesso e imparagonabili se messi a confronto con i costi dell’ultima rassegna iridata in Qatar. Ma era difficile non aspettarselo, dopo che la Fifa nelle ultime settimane ha dato chiari segnali di voler dare quasi carta bianca agli Stati Uniti: dai cooling break allungati per inserire due pause pubblicitarie in più fino, appunto, a un tariffario di biglietti che assomiglia più agli sport americani che al calcio europeo. Open.online I prezzi pazzi dei biglietti per il Mondiale, Austria-Giordania non costerà meno di 140 dollari: quanto costa un posto per la finalissima - Indignazione tra i tifosi di tutto il mondo dopo che la Fifa non ha tenuto fede alla promessa di mantenere i prezzi accessibili a tutti ... open.online

Mondiali 2026, quanto costano i biglietti? Le info - Ora che i gironi sono noti (anche se da “completare” con le ultime squadre che per qualificarsi dovranno passare dai playoff, tra cui l’Italia), la Fifa ha comunicato le prime stime riguardo i prezzi ... sport.sky.it

