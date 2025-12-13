I pranzi di Natale di Sant' Egidio a Firenze Come aiutare

La Comunità di Sant’Egidio organizza i tradizionali Pranzi di Natale a Firenze, offrendo un momento di solidarietà e condivisione. Il 25 dicembre, presso la Basilica di San Lorenzo, il Centro Spazio Reale di San Donnino e la Chiesa di San Tommaso, vengono allestiti incontri per sostenere chi è in difficoltà durante le festività natalizie.

Firenze, 13 dicembre 2025 - La Comunità di Sant’Egidio sta preparando i Pranzi di Natale che saranno allestiti il 25 dicembre, nella Basilica di San Lorenzo, al Centro Spazio Reale di San Donnino e nella Chiesa di San Tommaso in via della Pergola. Chi vuole dare una mano alle iniziative di Natale, può contattare prima Sant'Egido telefonando allo 055.2342712 o scrivendo alla mail [email protected]. Servono coperte e sacchi a pelo, scarpe da ginnastica (nuove o in buone condizioni), vestiario (giubbotti, sciarpe, guanti e cappelli). Si può anche venire a cucinare e a preparare le cene e i regali per i Pranzi e per chi vive per strada. Lanazione.it Sant’Egidio, lunedì pranzo di Natale al carcere di Benevento - Continua la tradizione del pranzo di Natale organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio nel carcere di Benevento. ntr24.tv

