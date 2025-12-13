I piloti Di Bello e Gorlato protagonisti a Misano

Nel fine settimana di Misano, i piloti di G_Motorsport Di Bello e Gorlato si sono distinti durante le qualifiche, conquistando rispettivamente la pole di categoria e una posizione di rilievo in terza fila. La loro performance ha evidenziato il talento e la competitività del team sul circuito romagnolo.

Il fine settimana andato in scena sul circuito romagnolo di Misano ha visto i due piloti del GMotorsport protagonisti assoluti sin dalle qualifiche: Di Bello ha ottenuto con merito la pole di categoria ed il quinto tempo assoluto, mentre Gorlato si è piazzato immediatamente alle sue spalle ottenendo un ottimo posto in terza fila. La prima gara ha visto Di Bello autore di uno spunto eccellente proprio al via, che gli ha consentito di tenere il passo delle più performanti vetture di FX1, mentre Gorlato a sua volta è venuto fuori alla distanza: ma proprio quando si era riportato a ridosso del compagno di squadra, un testacoda lo ha tradito sul più bello, costringendolo purtroppo a perdere terreno e ad accontentarsi della seconda piazza in FX2 alle spalle dello stesso Di Bello. Ilrestodelcarlino.it I piloti di Bello e Gorlato protagonisti a Misano - I driver della G Motorsport danno vita a un testa a testa per la prima piazza. msn.com

