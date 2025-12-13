I pentastellati si riuniscono a Forlì | Confronto e collaborazione per un Movimento 5 stelle più unito in Romagna

A Forlì, i membri del Movimento 5 Stelle della Romagna si sono incontrati per la cena di Natale, condividendo un momento di confronto e collaborazione. L'evento ha visto la partecipazione di simpatizzanti, iscritti ed eletti provenienti dalla regione, rafforzando il senso di unità e di impegno comune nel percorso politico del Movimento.

Simpatizzanti, iscritti ed eletti del Movimento 5 Stelle provenienti da tutta la Romagna si sono ritrovati a Forlì per la cena degli auguri di Natale. L’evento ha visto la partecipazione del coordinatore regionale Gabriele Lanzi, del consigliere regionale Lorenzo Casadei, dell’ex eurodeputata. Forlitoday.it Il M5S attacca la Procura di Caltanissetta. Il capogruppo dei commissari pentastellati, intervistato da Radio Radicale, si scaglia contro il procuratore De Luca con argomentazioni degne di un dibattito da cortile. Ennesimo capitolo di un movimento che ha costru - facebook.com facebook © Forlitoday.it - I pentastellati si riuniscono a Forlì: "Confronto e collaborazione per un Movimento 5 stelle più unito in Romagna"