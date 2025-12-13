I pentastellati si riuniscono a Forlì | Confronto e collaborazione per un Movimento 5 stelle più unito in Romagna

A Forlì, i membri del Movimento 5 Stelle della Romagna si sono incontrati per la cena di Natale, condividendo un momento di confronto e collaborazione. L'evento ha visto la partecipazione di simpatizzanti, iscritti ed eletti provenienti dalla regione, rafforzando il senso di unità e di impegno comune nel percorso politico del Movimento.

Simpatizzanti, iscritti ed eletti del Movimento 5 Stelle provenienti da tutta la Romagna si sono ritrovati a Forlì per la cena degli auguri di Natale. L’evento ha visto la partecipazione del coordinatore regionale Gabriele Lanzi, del consigliere regionale Lorenzo Casadei, dell’ex eurodeputata. Forlitoday.it

