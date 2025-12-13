I Paesi Bassi vanno di corsa per il governo
Dopo le elezioni del 29 ottobre, i Paesi Bassi si impegnano nella difficile fase di formazione del nuovo governo, con l’obiettivo di concludere il processo entro il 30 gennaio. La sfida richiede negoziati intensi tra le varie forze politiche per stabilire un accordo stabile e rappresentativo della volontà popolare.
Nei Paesi Bassi, dopo le elezioni del 29 ottobre, si tenta di formare un governo entro il 30 gennaio. Quindi in soli 49 giorni dal voto ed è u. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. Ilfoglio.it
