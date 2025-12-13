I Me contro Te annunciano il matrimonio ma sarà uno show a pagamento

I Me contro Te, celebre duo di influencer e youtuber, annunciano il loro matrimonio, previsto per il 2026. Luì e Sofì condividono la data, suscitando entusiasmo tra i fan, ma anche critiche e dubbi sulla validità legale dell’evento, che si svolgerà in forma di show a pagamento. Un momento importante che suscita molte aspettative e interrogativi.

Luì e Sofì svelano la data delle nozze. Tra entusiasmo dei fan, critiche e dubbi sul valore legale, il matrimonio dei Me contro Te è fissato per il 2026. Vanityfair.it I Me contro Te annunciano il matrimonio (ma sarà uno show a pagamento) - Tra entusiasmo dei fan, critiche e dubbi sul valore legale, il matrimonio dei Me contro Te è fissato per il 2026 ... vanityfair.it

I 'Me contro Te' si sposeranno in uno show a Milano: l'annuncio del matrimonio - Luì e Sofì, i Me contro Te, hanno scelto un palco per il loro “sì”: il matrimonio sarà uno show all’Arena di Milano, aperto ai fan con biglietti e pacchetti speciali. tg24.sky.it

Annuncio Ufficiale "Perciò l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne." (Genesi 2:24) Con gioia e gratitudine, Josef Nardone e Antonella annunciano il loro matrimonio, che sarà celebrato a Gennaio 202 - facebook.com facebook

© Vanityfair.it - I Me contro Te annunciano il matrimonio (ma sarà uno show a pagamento)