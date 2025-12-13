I libri d’ore tornano a parlare ai Lincei | miniature e alfabeti

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I libri d’ore, preziosi manoscritti devozionali, tornano a essere protagonisti presso i Musei Nazionali dei Lincei. Ricchi di miniature e dettagli alfabetici, questi volumi antichi riflettono il ruolo sociale e culturale di un tempo, offrendo uno sguardo affascinante sull’arte e la spiritualità medievale attraverso le loro elaborate illustrazioni.

Nei secoli in cui possedere un testo miniato era testimonianza del rilievo sociale del proprietario, i libri d’ore, manoscritti devozionali privati, illustrati con sfarzo iconografico spesso second. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. Ilfoglio.it

i libri d8217ore tornano a parlare ai lincei miniature e alfabeti

© Ilfoglio.it - I libri d’ore tornano a parlare, ai Lincei: miniature e alfabeti

3 LIBRI DA LEGGERE ASSOLUTAMENTE. DARIA BIGNARDI passa dal BSMT!

Video 3 LIBRI DA LEGGERE ASSOLUTAMENTE. DARIA BIGNARDI passa dal BSMT!