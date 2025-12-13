I Kings Of Leon tornano in Italia il 20 giugno 2026

I Kings Of Leon annunciano il ritorno in Italia con un concerto a Milano il 20 giugno 2026. Dopo diversi anni, la band americana torna nel capoluogo lombardo, offrendo ai fan un nuovo appuntamento live. L'evento segna un'importante tappa nel loro tour europeo, riaccendendo l'entusiasmo degli spettatori italiani.

Milano, 13 dic. (askanews) – I Kings Of Leon tornano finalmente a Milano per la prima volta dal 2017. L’appuntamento, prodotto da Vivo Concerti, è previsto sabato 20 giugno 2026 a Fiera Milano Live di Milano. I biglietti per uno dei più grandi gruppi alternative rock degli ultimi vent’anni a livello mondiale, sono disponibili online su www.vivoconcerti.com da venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 10:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 17 dicembre 2025 alle ore 10:00. Riconosciuti come uno dei più grandi gruppi alternative rock degli ultimi 20 anni a livello mondiale, la ricca storia dei tour dei Kings of Leon include festival da headliner come Coachella, Glastonbury, Roskilde e numerosi Lollapalooza a Berlino, San Paolo, Chicago e Santiago. Ildenaro.it

