I genitori dipingono e decorano le aule della scuola primaria Via Amiterno

I genitori della scuola primaria Via Amiterno dell'Istituto Comprensivo 3 di Chieti si sono coinvolti nella decorazione delle aule, dimostrando attenzione e partecipazione. Un'iniziativa che rafforza il senso di comunità e crea ambienti scolastici più accoglienti per gli studenti.

dell'istituto comprensivo 3 di Chieti che è stato, ancora una volta, oggetto di una bellissima manifestazione di attenzione e di partecipazione da parte delle famiglie dei propri alunni.A diffondere il bel gesto è la. Chietitoday.it I genitori dipingono e decorano le aule della scuola primaria Via Amiterno - Ambientio più belli e ancora più accoglienti grazie all'impegno di un gruppo di genitori in due fine settimana ... chietitoday.it

In testa al corteo ci sono i genitori di Mattia Battistetti rimasto schiacciato da un carico di 15 quintali di materiale staccatosi da una gru a Montebelluna nel 2021 - facebook.com facebook

© Chietitoday.it - I genitori dipingono e decorano le aule della scuola primaria Via Amiterno

Wall Painting Ideas For Kids School 2021

Video Wall Painting Ideas For Kids School 2021 Video Wall Painting Ideas For Kids School 2021