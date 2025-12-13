i fossili di geologia sotto la tac del rizzoli

Nel 2018, i fossili della Collezione di Geologia del Museo Giovanni Capellini di Bologna sono stati sottoposti per la prima volta a una TAC presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli, aprendo nuove possibilità di analisi e studio. Questa iniziativa segna un passo importante nell’applicazione delle tecnologie diagnostiche alle risorse paleontologiche.

Nel 2018, per la prima volta, dei fossili sono usciti dalla Collezione di Geologia Museo Giovanni Capellini di Bologna e sono arrivati all’Istituto Ortopedico Rizzoli per sottoporsi a una Tac. Il racconto di Federico Fanti, ’cacciatore’ di fossili di dinosauri e referente Scientifico della Collezione, a questo proposito, è particolarmente fumettistica, perché lascia immaginare una squadra di paleontologi e geologi in missione speciale sui colli bolognesi, farsi largo tra i pazienti in attesa dei tradizionali raggi. In effetti c’è qualcosa di speciale e anche ironico nella modalità in cui è stata pensata e creata la mostra Paleotac. Ilrestodelcarlino.it

