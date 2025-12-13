I dazi non fermano il Made in Italy | nel 2025 +9% di export negli Usa E nel G20 superiamo pure il Giappone

Nonostante le tensioni commerciali e i dazi statunitensi, il Made in Italy continua a consolidare la sua presenza internazionale. Nel 2025, l’export italiano negli Stati Uniti registra un incremento del 9%, contribuendo a un aumento complessivo che ci permette di superare il Giappone nel ranking dei Paesi esportatori del G20.

L’ export italiano non solo non ha risentito dei dazi americani, ma è cresciuto a livello globale rendendoci quarto esportatore tra i Paesi del G20. A offrire un’ulteriore certificazione dello scenario è oggi l’Ufficio studi della Cgia di Mestre, con un report che evidenzia come dopo la contrazione del 2024 sul 2023 (-3,3 miliardi di euro, pari a -0,5 %), nei primi nove mesi del 2025, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, le esportazioni italiane nel mondo sono tornate a crescere e hanno registrato un incremento di 16,6 miliardi di euro (+3,6 per cento). Con un risultato positivo anche nel mercato statunitense. Secoloditalia.it

Campania, i dazi non fermano l’export: traina la farmaceutica, ok l’aerospazio - I primi nove mesi dell’anno chiudono ancora in positivo: + 3,9% a 17 miliardi di euro (erano 16,3 nei ... ilmattino.it