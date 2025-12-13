I concerti più attesi del 2026 | da Rosalìa a Geolier da Ultimo a Bad Bunny

Il 2026 promette di essere un anno imperdibile per gli amanti della musica dal vivo, con concerti di artisti di fama internazionale come Rosalìa, Geolier, Ultimo e Bad Bunny. Tra annunci ufficiali, sorprese e countdown, il calendario degli eventi live si preannuncia ricco di emozioni e grandi performance da non perdere.

Il 2026 sarà un anno ricco di musica. Al di là di quelli che saranno gli album in uscita e annunciati, così come i singoli proposti a sorpresa o svelati tramite countdown come l’ultimo di Geolier, 081, ci sarà tanto spazio per i live. Numerosi i concerti in calendario e alcuni di questi sono decisamente attesi. Di seguito ne riportiamo un bel po’ ma, ovviamente, si tratta soltanto di una cernita sulla base del clamore che hanno generato sui social e sulla rapidità delle vendite dei biglietti. I concerti italiani più attesi. Tiziano Ferro è pronto al ritorno sul palco dopo l’uscita del disco Sono un grande, nono album in studio. Dilei.it

