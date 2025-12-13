I commenti e gli insulti di solito diretti alle donne sono sempre uguali prevedibili noiosi Inutile provare la strada del dialogo

I commenti e gli insulti online, spesso rivolti alle donne, si ripetono e risultano prevedibili e noiosi. Per paura e cautela, ho scelto di evitare il protagonismo digitale, seguendo il mio istinto di prudenza. Questo articolo riflette sul fenomeno degli insulti online e sulla volontà di proteggersi in un ambiente spesso ostile.

S iccome sono cauta e un po’ paurosa, ho sempre assecondato il mio sesto senso, quello che protegge da rischi e guai, tenendomi prudentemente lontana dalla ribalta digitale. “La violenza virtuale è reale”: la campagna di Una Nessuna Centomila per il 25 novembre X Leggi anche › Misoginia digitale: in Italia, purtroppo, cresce l’odio verso le donne Ho esercitato con consapevole codardia il mio diritto a vivere nascosta per tenermi al riparo dai “leoni da tastiera”, gli odiatori seriali che, protetti dall’anonimato, si possono trasformare in bestie indomabili, irascibili e parecchio accanite. Spesso contro il genere femminile, accusato di essere colpevole di sovvertimento dell’ordine secolare del mondo. Iodonna.it Insulti a BigMama al Capodanno di Dorgali, interviene il Comune: «Violenza verbale e mancanza di rispetto non tollerabili» - Dorgali Prima il grande annuncio, poi i commenti offensivi sui social, dunque la nota ufficiale del Comune per prendere le difese di BigMama. msn.com

È profondamente deplorevole quanto accaduto in queste ore. L’assessore regionale, Giusi Savarino, è stata vittima di attacchi sui social, mediante commenti e insulti sessisti, violenti e diffamatori: comportamenti che nulla hanno a che vedere con il confronto c - facebook.com facebook

