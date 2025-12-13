I Cesaroni in onda con un solo episodio a settimana l’ipotesi di Pier Silvio Berlusconi

13 dic 2025

L'attenzione sulle produzioni televisive italiane si concentra sulla decisione di trasmettere un solo episodio settimanale de

“ Vorrei puntare di più sulle fiction “, ha detto Pier Silvio Berlusconi durante il recente incontro con la stampa a Cologno Monzese. E menomale, viene da commentare, considerati i tanti titoli pronti ai box e, sebbene annunciati per questo autunno televisivo, lì fermi in attesa del nuovo anno. E per chi li sta aspettando con trepidazione, soprattutto l’attesissimo ritorno de I Cesaroni, c’è una novità che potrebbe “allungare” ancora di più i tempi di fruizione della serie. Una novità che, tra l’altro, avevamo prospettato proprio su queste pagine. Una novità che rivoluzionerebbe – e non poco – la prima serata della tv. Davidemaggio.it

