I buttafuori gli negano l' ingresso nel locale | lui apre il fuoco contro la discoteca

Un episodio di violenza si è verificato a Milano, dove un uomo ha aperto il fuoco contro una discoteca in zona Corso Como. L'evento è avvenuto davanti al locale Tocqueville, coinvolgendo un'auto priva di targa da cui sono stati esplosi alcuni colpi di pistola, dopo che i buttafuori avevano negato l'ingresso.

Notte di paura in zona corso Como a Milano, nel cuore della movida. Dall'abitacolo di un'auto priva di targa sono stati esplosi alcuni colpi di pistola davanti alla discoteca Tocqueville, nell'omonima via.A sparare sarebbe stato un ragazzo a cui poco prima era stato negato di entrare nel locale. Today.it Perché un locale in Veneto ha deciso di vietare l’ingresso a chi indossa tuta e cappellini - La trovata di un locale di Treviso per negare l’accesso ad alcuni giovani considerati problematici durante le serate, sulla porta affisso un cartello chiaro: “No Cappellini, no tuta. fanpage.it © Today.it - I buttafuori gli negano l'ingresso nel locale: lui apre il fuoco contro la discoteca

Neanche le scuse, a freddo, dal buttafuori che ci ha aggredito

