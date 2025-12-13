I 100 anni di Dick Van Dyke il mitico spazzacamino di Mary Poppins

Celebra i 100 anni di Dick Van Dyke, un'icona del cinema, della televisione e del teatro musicale. Con una carriera lunga e ricca di successi, Van Dyke ha lasciato un'impronta indelebile con ruoli indimenticabili come Bert in Mary Poppins e molti altri. Un talento che ha attraversato generazioni, confermandosi come uno dei protagonisti più amati dello spettacolo.

